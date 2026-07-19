Moon+Stars 2026: la serata di musica popolare è sold out

LOCARNO - Piazza Grande gremita e senza più un posto libero per una serata - quella di sabato - all’insegna della musica popolare a Locarno. Oltre 10'000 persone hanno partecipato all’evento, tra canti, balli e festeggiamenti. In contemporanea, a Milano, Bad Bunny era costretto a interrompere il suo concerto a causa del maltempo, mentre a Locarno Heimatliebi apriva la serata sotto il sole, scaldando il pubblico fin dalle prime note.



I cosiddetti «Backstreet-Buebä» delle Alpi hanno dato il via allo spettacolo, seguiti dall’atteso ingresso dell’Alpentainer Trauffer. L’artista ha conquistato la Piazza Grande con una scenografia imponente, accompagnato da ballerini e coriandoli. Il momento più spettacolare è arrivato durante il brano «Traktor», quando Trauffer ha attraversato di corsa l’area VIP per salire su un vero trattore, avanzando tra la folla.



Con il calare della notte, è stata la volta dell’«Örbn Ländler» di Stubete Gäng. Se Trauffer aveva già entusiasmato il pubblico, la band ha portato l’energia a un livello superiore: la piazza ha battuto le mani, cantato e ballato all’unisono, da un lato all’altro.



La festa è poi proseguita fino a notte fonda sulla «Food+Music Street», tra food truck e bar, e con una «Chalet Party» sulla Piazza Magnolia.



I prossimi concerti in programma vedranno protagonisti, domenica 19 luglio, Sarah Connor e Wincent Weiss.



In occasione dei Mondiali di calcio, la finale sarà trasmessa in diretta su maxischermo (Grossleinwand) sulla «Piazza Luna», nel Largo Zorzi.