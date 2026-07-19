1° agosto con Caduff prima e Van De Sfroos poi
Un ricco programma, quello allestito in occasione della Festa nazionale
SAN BERNARDINO - San Bernardino si prepara a celebrare la Festa nazionale svizzera, sabato 1° agosto, con un ricco programma tra tradizione, musica e spettacolo, aperto a residenti e visitatori nel cuore delle Alpi grigionesi.
La giornata prenderà il via alle ore 10 con il grande mercato lungo la Moesa: oltre 90 bancarelle offriranno prodotti artigianali e specialità regionali, accompagnate dalle esibizioni itineranti di gruppi di musica popolare. Il mercato resterà aperto fino alle 17.
Alle 11, nella Chiesa Rotonda, è prevista la Santa Messa. A mezzogiorno, al Raiffeisen Alpine Lounge, si terrà la cerimonia ufficiale con la partecipazione del Consigliere di Stato Marcus Caduff, seguita dal pranzo in un clima conviviale.
In serata, alle 21, spazio alla musica con il concerto gratuito di Davide Van De Sfroos, organizzato da San Bernardino Swiss Alps. Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito www.sanbernardino-summervillage.com. La giornata si concluderà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico sul lago, nei pressi del Centro Sportivo.