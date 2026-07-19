I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

NEW YOKK - Assistere dal vivo alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina? Per qualcuno il prezzo è semplicemente fuori da ogni logica. Sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA, a pochi giorni dalla sfida, quattro posti dietro a una delle porte sono stati messi in vendita a una cifra da capogiro: 2,3 milioni di dollari.