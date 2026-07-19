I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
Le cifre sul mercato secondario fanno discutere, mentre la FIFA continua a guadagnare grazie alle commissioni sulle rivendite.
Le cifre sul mercato secondario fanno discutere, mentre la FIFA continua a guadagnare grazie alle commissioni sulle rivendite.
NEW YOKK - Assistere dal vivo alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina? Per qualcuno il prezzo è semplicemente fuori da ogni logica. Sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA, a pochi giorni dalla sfida, quattro posti dietro a una delle porte sono stati messi in vendita a una cifra da capogiro: 2,3 milioni di dollari.
Va però precisato che si tratta del prezzo fissato dai proprietari dei biglietti, liberi di stabilire l'importo desiderato. Resta quindi da capire se qualcuno sarà realmente disposto a spendere una somma simile. Anche senza raggiungere questi estremi, i prezzi continuano comunque a essere ben oltre gli standard abituali.
Sul mercato secondario, ad esempio sulla piattaforma statunitense SeatGeek, un tagliando per la finale viene venduto mediamente a circa 11'000 dollari. Sulla piattaforma ufficiale della FIFA, invece, pochi giorni prima del match erano ancora disponibili biglietti a partire da circa 7'200 dollari.
L'impennata dei prezzi rappresenta anche un ottimo affare per la FIFA. La federazione incassa infatti una commissione del 15% sia dal venditore sia dall'acquirente. Se uno dei pacchetti da 2,3 milioni di dollari dovesse davvero trovare un compratore, nelle casse della FIFA finirebbero quasi un milione di dollari solo di commissioni.
Il tema è finito anche al centro del dibattito politico negli Stati Uniti. Decine di deputati hanno criticato la politica dei prezzi dinamici adottata durante il torneo, accusando la FIFA di rendere il Mondiale sempre meno accessibile ai tifosi. Le polemiche, però, non sembrano aver frenato l'entusiasmo: secondo i dati della federazione, nella fase a gironi è stato occupato il 99,7% dei posti disponibili.