Tsitsipas trionfa a Gstaad
In finale il tennista greco ha sconfitto in tre set il belga Collignon. Per il 27enne è il primo successo dell'anno.
In finale il tennista greco ha sconfitto in tre set il belga Collignon. Per il 27enne è il primo successo dell'anno.
GSTAAD - Stefanos Tsitsipas è il nuovo campione di Gstaad. Il tennista greco, attuale numero 85 del ranking ATP, ha battuto in finale il belga Raphael Collignon (ATP 42) in tre set - 6-4 6-7(3/7) 6-3 - dopo 2 ore e 18 minuti di gioco, conquistando il titolo dell’ATP 250.
Dopo due parziali molto combattuti ed equilibrati, sul 2-2 del terzo set il belga accusa un improvviso calo, cedendo ben 10 game consecutivi. Tsitsipas ne approfitta subito, allunga fino al 4-2 e prende il controllo del match, chiudendo il set decisivo 6-3 grazie a due break.
Per il 27enne ellenico si tratta del tredicesimo titolo in carriera e del primo successo del 2026. Una stagione fin qui complicata, segnata dall’uscita dalla Top 50 e dalla separazione dal padre Apostolos nel ruolo di allenatore. Tsitsipas si è affidato temporaneamente a Thomas Perrin e il cambiamento, almeno per ora, sembra aver già dato i suoi frutti.