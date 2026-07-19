Tsitsipas trionfa a Gstaad

Dopo due parziali molto combattuti ed equilibrati, sul 2-2 del terzo set il belga accusa un improvviso calo, cedendo ben 10 game consecutivi. Tsitsipas ne approfitta subito, allunga fino al 4-2 e prende il controllo del match, chiudendo il set decisivo 6-3 grazie a due break.

Per il 27enne ellenico si tratta del tredicesimo titolo in carriera e del primo successo del 2026. Una stagione fin qui complicata, segnata dall’uscita dalla Top 50 e dalla separazione dal padre Apostolos nel ruolo di allenatore. Tsitsipas si è affidato temporaneamente a Thomas Perrin e il cambiamento, almeno per ora, sembra aver già dato i suoi frutti.