Pogacar controlla, Evenepoel vince, Vingegaard cade e dice addio al Tour

Schmid ci prova, poi entrano in scena i big

Tra i protagonisti di giornata c'è stato ancora una volta Mauro Schmid. Lo svizzero ha animato la corsa con una fuga solitaria, resistendo fino alle prime rampe dell'ascesa finale, dove è stato inevitabilmente riassorbito dal gruppo dei favoriti. Proprio sul Plateau de Solaison si è decisa la corsa: nel giro di pochi chilometri i big hanno annullato il ritardo sui fuggitivi e al comando sono rimasti in tre, Pogacar, il compagno di squadra Isaac Del Toro e Remco Evenepoel.

Nell'ultimo chilometro Del Toro ed Evenepoel hanno provato a sorprendersi a vicenda con continui scatti e controscatti, mentre Pogacar è rimasto impassibile, sempre a ruota, senza dare l'impressione di essere in difficoltà. A 200 metri dal traguardo Evenepoel ha lanciato l'affondo decisivo, sorprendendo entrambi gli uomini della UAE e conquistando una prestigiosa vittoria di tappa. Pogacar, dal canto suo, ha preferito non sprecare energie, limitandosi a controllare i diretti rivali.