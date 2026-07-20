Truffa o cosa? La FIFA prova a vendere un campo... non suo
La FIFA punta a vendere zolle di campo della finale. Campo che... è di proprietà dello stato del New Jersey
Del Mondiale si prova a monetizzare tutto.
La FIFA punta a vendere zolle di campo della finale. Campo che... è di proprietà dello stato del New Jersey
Del Mondiale si prova a monetizzare tutto.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
EAST RUTHERFORD - La finale del Mondiale è stata accompagnata da una violenta polemica tra Mikie Sherrill, governatrice del New Jersey, e la FIFA.
Come riportato dal New York Times, il bisticcio è nato a causa della decisione della federazione zurighese di mettere in vendita sul proprio sito piccole porzioni del campo del MetLife Stadium. Prodotti dall’azienda britannica Keep Stub, i “ricordi” dell’evento sono disponibili in quattro versioni (sono disponibili 2’026 esemplari ciascuna) da, rispettivamente, 450, 900, 1’200 e 3’000 dollari. Se tutte le “zolle” venissero vendute, il ricavo complessivo supererebbe gli 11.2 milioni di dollari.
Qual è il problema nel voler monetizzare in ogni modo un evento globale? Semplicemente il campo da gioco… non è di proprietà della FIFA.
Per questo la governatrice del New Jersey ha protestato, ricordando come la realizzazione dell'impianto sia stata finanziata con fondi pubblici. Secondo documenti ottenuti da northjersey.com, la New Jersey Sports and Exposition Authority (NJSEA) ha speso 13.04 milioni di dollari per adeguare il manto erboso agli standard FIFA, includendo “lavori di progettazione, costruzione del campo e attrezzature e servizi per la manutenzione del campo”. La NJSEA, ente pubblico che gestisce il Meadowlands Sports Complex dove sorge il MetLife Stadium, rivendica quindi un interesse diretto sull’utilizzo del terreno di gioco.
“Il New Jersey ha pagato diversi milioni di dollari per l’intero costo del campo da gioco del MetLife Stadium, quindi i contribuenti del New Jersey dovrebbero beneficiare di qualsiasi ricavato”, ha dichiarato a The Athletic Steve Sigmund, portavoce della governatrice Sherrill. Dello stesso avviso anche “l’opposizione”, il partito repubblicano: “La FIFA deve andarsene dal nostro territorio, letteralmente - ha affermato il deputato Mike Inganamort - I contribuenti del New Jersey hanno finanziato i lavori di ammodernamento al MetLife Stadium, che è una proprietà statale. La FIFA non può semplicemente vendere il campo da calcio senza autorizzazione”.
Secondo fonti interne al Comitato organizzatore della Città di New York e del New Jersey, esisterebbe in ogni caso un accordo per la vendita di una porzione limitata del campo, con la maggior parte dei ricavi pronta a finire nelle casse del Comitato organizzatore stesso e destinata a essere reinvestita nella regione. Alla FIFA spetterebbe una quota minore legata all’utilizzo della licenza.
Un portavoce federale ha dichiarato: ”La FIFA riceve una royalty simbolica, meno del 5%, per l’utilizzo della sua proprietà intellettuale, ma la maggior parte dei ricavi generati da questo programma va al Comitato organizzatore della Città di New York e del New Jersey”.