Truffa o cosa? La FIFA prova a vendere un campo... non suo

Qual è il problema nel voler monetizzare in ogni modo un evento globale? Semplicemente il campo da gioco… non è di proprietà della FIFA.

Per questo la governatrice del New Jersey ha protestato, ricordando come la realizzazione dell'impianto sia stata finanziata con fondi pubblici. Secondo documenti ottenuti da northjersey.com, la New Jersey Sports and Exposition Authority (NJSEA) ha speso 13.04 milioni di dollari per adeguare il manto erboso agli standard FIFA, includendo “lavori di progettazione, costruzione del campo e attrezzature e servizi per la manutenzione del campo”. La NJSEA, ente pubblico che gestisce il Meadowlands Sports Complex dove sorge il MetLife Stadium, rivendica quindi un interesse diretto sull’utilizzo del terreno di gioco.