Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Non è stato però l’unico a lanciarsi in promesse curiose. Pedri aveva annunciato che si sarebbe tinto i capelli di biondo, Gavi aveva promesso una chioma rosa, mentre Lamine Yamal aveva scherzato sulla possibilità di lasciarsi crescere la barba. Impegni che, grazie al trionfo mondiale, dovranno ora trasformarsi in realtà.