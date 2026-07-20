Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce i test di genere

La direttiva entrerà in vigore già da domani e rappresenta un cambiamento significativo rispetto al regolamento precedente. Fino a oggi, infatti, le donne transgender potevano prendere parte ai tornei WTA dichiarando il proprio sesso come femminile e mantenendo livelli di testosterone al di sotto della soglia prevista per almeno due anni prima della competizione.

La WTA ha riconosciuto la particolare sensibilità del tema e ha assicurato che l'applicazione delle nuove regole avverrà nel pieno rispetto delle atlete. «Siamo consapevoli che si tratta di una questione sensibile e complessa e ci impegniamo a trattare tutte le giocatrici con dignità, implementando questa direttiva con rispetto e prudenza», si legge nella nota ufficiale.