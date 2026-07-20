Un milione di persone in delirio: la Spagna abbraccia i campioni del mondo

I primi a scendere dalla scaletta sono stati il commissario tecnico Luis de la Fuente, il capitano Rodri con la Coppa del Mondo tra le mani e il presidente della Federazione spagnola Rafael Louzán. Dopo un pranzo in una località rimasta riservata, la delegazione ha fatto visita a re Felipe VI al Palazzo della Zarzuela e successivamente al primo ministro Pedro Sánchez, alla Moncloa.