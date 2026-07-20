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Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

Il tema di questa edizione dell'apprezzato festival luganese, che si terrà dall'11 al 13 settembre, è il “Potere”. Ancora da annunciare un ultimo ospite a sorpresa.
Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
Festival Endorfine
Fonte Endorfine
elaborata da Redazione
Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
Il tema di questa edizione dell'apprezzato festival luganese, che si terrà dall'11 al 13 settembre, è il “Potere”. Ancora da annunciare un ultimo ospite a sorpresa.
Abbonamento - Endorfine Festival 2026 - Lugano - 11 settembre 2026 - Acquista i biglietti su biglietteria.ch
Abbonamento completo per gli 8 eventi del Festival. L’ottavo ospite sarà svelato nelle prossime settimane.,

Torna a Lugano l'International Festival Endorfine, in programma al Palazzo dei Congressi dall’11 al 13 settembre. L’ottava edizione si apre con l’annuncio dei primi ospiti e con l’avvio della prevendita aperta sin d’ora su biglietteria.ch.

Tema centrale del 2026 sarà il Potere, declinato sia come responsabilità di chi lo esercita, nel bene e nel male, sia come possibilità individuale di incidere sulla realtà, dalla quotidianità ai grandi scenari internazionali.

Venerdì 11 settembre alle 20.30, aprirà il festival l'incontro con il Presidente della Confederazione Guy Parmelin. Al centro del suo intervento i mesi difficili vissuti dalla Svizzera in questo 2026, segnati dalla tragedia di Crans Montana e dalle tensioni economiche legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti d’America.

Tutte le prevendite sono aperte su biglietteria.ch dove è possibile anche acquistare l'abbonamento valido per i tre giorni.

Sabato 12 settembre alle 11.00 spazio alla geopolitica con Federico Rampini. L’editorialista del Corriere della Sera analizzerà il secondo mandato di Donald Trump e le imminenti elezioni di Midterm, oltre a presentare il suo libro “Pane e cannoni”, dedicato allo scontro tra Cina e Stati Uniti su dazi, tecnologie e materie prime.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il giornalista americano Patrick Winn racconterà lo Stato di Wa, nel Myanmar, realtà autonoma governata da un esercito legato al narcotraffico. Dalla sua esperienza nasce il libro-inchiesta “Narcotopia”, che indaga le connessioni tra droga, geopolitica e intelligence.

Alle 21.15 salirà sul palco Eleazaro Rossi, tra i più apprezzati stand up comedian italiani, con un intervento dedicato alla censura e alle contraddizioni della società contemporanea.

La prevendita per Federico Rampini su biglietteria.ch la trovate qui, quella per Patrick Winn la trovate qui e quella per Eleazaro Rossi la trovate qui.

Domenica 13 settembre alle 11.00 sarà protagonista Mara Maionchi, che si racconterà in una conversazione senza filtri. Nel pomeriggio, alle 15.00, lo storico israeliano Omer Bartov, tra i maggiori studiosi dell’Olocausto, affronterà i temi al centro del suo recente lavoro, che ha acceso il dibattito internazionale sulle azioni di Israele a Gaza e sulla loro definizione secondo il diritto internazionale.

La prevendita per Mara Maionchi su biglietteria.ch la trovate qui, mentre quella per Omer Bartov la trovate qui

A chiudere il Festival, alle 17.30, sarà un incontro tra Roberto Saviano e Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny. Al centro del dialogo la Russia di Putin, la guerra in Ucraina e la figura di Navalny, in un confronto che vuole essere anche un omaggio a chi si oppone alla repressione e alla dittatura.

Il programma sarà completato nelle prossime settimane con un ultimo ospite, ancora da annunciare.


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