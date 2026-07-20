Porto di Magadino: un successo la festa per il bicentenario
L'evento ha richiamato centinaia di persone per celebrare uno dei simboli più amati del territorio.
L'evento ha richiamato centinaia di persone per celebrare uno dei simboli più amati del territorio.
MAGADINO - Si è conclusa sabato 18 luglio la giornata di festa organizzata per celebrare i 200 anni del Porto di Magadino, un evento che ha animato il lungolago delle Bolle e il debarcadero dalle 11:00 fino a tarda sera, richiamando numerosissimi visitatori in ogni fascia oraria della giornata.
Tra i momenti più attesi e apprezzati, l’arrivo del piroscafo storico, accolto dal suo caratteristico fischio: un istante capace di riportare idealmente il pubblico indietro nel tempo, fino alle origini della navigazione sul Lago Maggiore, di cui quest’anno ricorre il bicentenario.
Grande successo anche per le visite guidate, letteralmente prese d’assalto dal pubblico, in particolare quelle alla storica Villa d’epoca Grand Hotel du Bateau à Vapeur, che ha affascinato per la sua bellezza e per il legame con la storia del porto.
Nonostante il caldo intenso del pomeriggio, il pubblico non si è lasciato scoraggiare, partecipando numeroso alle attività della giornata: mercatino artigianale, street food, animazioni per bambini, mostra fotografica, conferenza storica e molto altro.
A chiudere la giornata, nella cornice del tramonto sul lago, lo spettacolo “Porto un sogno”, firmato dagli artisti della Compagnia Finzi Pasca: una performance straordinaria che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta ed emozionati, regalando il momento clou di una giornata indimenticabile. Il Comune di Gambarogno ringrazia tutti i partecipanti, i volontari, gli enti e i partner che hanno reso possibile questa splendida celebrazione dei 200 anni di storia e di legame tra Magadino, il suo porto e il Lago Maggiore.