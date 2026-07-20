Porto di Magadino: un successo la festa per il bicentenario

A chiudere la giornata, nella cornice del tramonto sul lago, lo spettacolo “Porto un sogno”, firmato dagli artisti della Compagnia Finzi Pasca: una performance straordinaria che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta ed emozionati, regalando il momento clou di una giornata indimenticabile. Il Comune di Gambarogno ringrazia tutti i partecipanti, i volontari, gli enti e i partner che hanno reso possibile questa splendida celebrazione dei 200 anni di storia e di legame tra Magadino, il suo porto e il Lago Maggiore.