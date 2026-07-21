Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Una sorte simile è toccata anche ai vicini dello stesso stabile. «Hanno scavalcato la separazione nel seminterrato e sono riusciti a rubare la bici elettrica. Abbiamo sporto denuncia alla Polizia, ma non sappiamo ancora come siano entrati». E aggiunge: «Abitiamo a Giubiasco da tre anni. Non so se oggi questi episodi abbiano più risonanza rispetto al passato, ma l’impressione è che si verifichino più spesso. Ci sentiamo meno tranquilli».

Le segnalazioni - Come detto, gli episodi si ripetono con regolarità da diverse settimane. Al momento non è possibile stabilire un collegamento con quanto accaduto in viale Sartori, ma le telecamere di sorveglianza installate nella zona di via Borghetto hanno ripreso un uomo non identificato mentre si avvicinava ad alcune auto parcheggiate, controllando se fossero aperte.