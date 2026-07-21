Nuovi occhiali di realtà aumentata e un percorso KIDS in quattro lingue
Il Parco archeologico di Tremona rinnova la propria offerta per celebrare i suoi 10 anni.
MENDRISIO - A dieci anni dalla sua apertura, il Parco archeologico di Tremona rinnova la propria offerta con importanti novità. Dal 2016 il Parco permette ai visitatori di esplorare il villaggio medievale attraverso la realtà aumentata, offrendo un’esperienza immersiva unica in Ticino.
Per celebrare questo traguardo, il Dicastero Cultura, eventi e sport della Città di Mendrisio, in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio e ArtGlass, ha introdotto i nuovi occhiali di realtà aumentata EPSON BT-40, che garantiscono prestazioni superiori e una fruizione più intuitiva.
La principale novità è rappresentata dal nuovo percorso KIDS, dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni. I contenuti, curati dall’archeologa e mediatrice culturale Ilaria Verga, utilizzano un linguaggio semplice e coinvolgente e sono accompagnati dalla voce narrante di Zanes, che guida i giovani visitatori alla scoperta della vita quotidiana del villaggio medievale. Il percorso è disponibile in quattro lingue, per favorire un’esperienza inclusiva e accessibile anche al pubblico internazionale.
La realizzazione della nuova esperienza KIDS è stata possibile grazie al sostegno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB).
Situato sul Monte San Giorgio, il Villaggio medievale di Tremona è il primo Parco archeologico del Canton Ticino e continua a distinguersi per la capacità di coniugare ricerca archeologica, valorizzazione del patrimonio e innovazione tecnologica, offrendo un autentico viaggio nel tempo a visitatori di tutte le età.
L’Infopoint, che si trova presso la ex- casa comunale, resterà aperto fino al 30 novembre 2026 con i seguenti orari d’apertura:
- fino al 24.10.26 dal giovedì alla domenica e in tutti giorni festivi, dalle 10.00 alle 18.00 (possibilità di noleggiare gli occhiali dalle 10.30 alle 16.30)
- 25.10.26/30.11.26: dal giovedì alla domenica e in tutti giorni festivi, dalle 09.00 alle 17.00 (possibilità di noleggiare gli occhiali dalle 09.30 alle 15.30)
Le visite per i gruppi sono possibili in settimana, dal lunedì al mercoledì. Per le richieste è necessario contattare l’Infopoint inoltrando una mail a info@mendrisiottoturismo.ch oppure chiamando il numero 091 641 30 50 o il numero 058 688 32 02.
Per l’organizzazione di visite guidate presso il Parco archeologico è possibile contattare il Museo dei fossili di Meride, inoltrando una e-mail a info@montesangiorgio.org oppure chiamando il numero 091 640 00 80. Le visite sono possibili tutto l’anno, nelle tre lingue nazionali e in inglese.