Nuovi occhiali di realtà aumentata e un percorso KIDS in quattro lingue

La principale novità è rappresentata dal nuovo percorso KIDS, dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni. I contenuti, curati dall’archeologa e mediatrice culturale Ilaria Verga, utilizzano un linguaggio semplice e coinvolgente e sono accompagnati dalla voce narrante di Zanes, che guida i giovani visitatori alla scoperta della vita quotidiana del villaggio medievale. Il percorso è disponibile in quattro lingue, per favorire un’esperienza inclusiva e accessibile anche al pubblico internazionale.



La realizzazione della nuova esperienza KIDS è stata possibile grazie al sostegno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB).

