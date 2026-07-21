Luoghi freschi, ma... non "accessibili" a tutti?

Tra le principali criticità evidenziate vi è l’accessibilità dello strumento. Essendo disponibile in forma digitale, rischia di non raggiungere proprio le fasce di popolazione più vulnerabili al caldo, come anziani e persone poco avvezze all’uso delle tecnologie. Da qui la richiesta al Municipio di valutare soluzioni alternative, come una versione cartacea da distribuire in luoghi sensibili quali farmacie, studi medici, centri diurni o case anziani.

Un altro nodo riguarda la visibilità sul territorio. I firmatari chiedono se sia prevista una segnaletica fisica che renda immediatamente riconoscibili sia i luoghi freschi sia i punti di accesso all’acqua potabile, elemento considerato essenziale anche in chiave di prevenzione e sostenibilità.