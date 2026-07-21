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Brissago

Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale

Il calciatore sarà protagonista di un incontro pubblico, venerdì, per celebrare il legame con la sua città natale e la comunità ticinese.
Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale
Fabian Michel und Samy Ebneter (SFV)
Fonte Red
elaborata da Redazione
Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale
Il calciatore sarà protagonista di un incontro pubblico, venerdì, per celebrare il legame con la sua città natale e la comunità ticinese.

BRISSAGO - Ruben Vargas torna a Brissago per incontrare il pubblico dopo il traguardo raggiunto con la Nazionale Svizzera, qualificatasi ai quarti di finale della Coppa del Mondo. L’evento, promosso dal Comune di Brissago, rappresenta un momento speciale di incontro tra il calciatore e la popolazione.

L’appuntamento è fissato venerdì 24 luglio dalle 17.45 alle 19.00 presso Palazzo Branca-Baccalà, dove Vargas sarà a disposizione dei presenti per fotografie, autografi e un momento di condivisione con tifosi e appassionati.

L’iniziativa vuole rendere omaggio al percorso sportivo dell’attaccante e al legame che continua a unirlo a Brissago e al Ticino. Nonostante la carriera internazionale lo abbia portato sui principali palcoscenici del calcio mondiale, Vargas ha sempre mantenuto un forte rapporto con il territorio, in cui trascorreva le vacanze estive e da cui provengono le sue radici familiari.

L’evento offrirà in particolare ai più giovani l’opportunità di incontrare da vicino uno dei protagonisti del calcio svizzero, esempio di talento, impegno e determinazione. La partecipazione è gratuita ed è previsto un rinfresco per i presenti.

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