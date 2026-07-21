Ruben Vargas incontra i tifosi dopo l’impresa mondiale

L’iniziativa vuole rendere omaggio al percorso sportivo dell’attaccante e al legame che continua a unirlo a Brissago e al Ticino. Nonostante la carriera internazionale lo abbia portato sui principali palcoscenici del calcio mondiale, Vargas ha sempre mantenuto un forte rapporto con il territorio, in cui trascorreva le vacanze estive e da cui provengono le sue radici familiari.

L’evento offrirà in particolare ai più giovani l’opportunità di incontrare da vicino uno dei protagonisti del calcio svizzero, esempio di talento, impegno e determinazione. La partecipazione è gratuita ed è previsto un rinfresco per i presenti.