Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
Soccorsi mobilitati di fronte al Tempio Voltiano. Dove le acque non sono nemmeno balneabili.
Soccorsi mobilitati di fronte al Tempio Voltiano. Dove le acque non sono nemmeno balneabili.
COMO - Soccorsi in azione, questo pomeriggio a Como, per la ricerca di una bambina di 9 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano.
Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua.
Le informazioni - come riporta il portale ComoZero - restano frammentarie: la piccola sarebbe stata vista l’ultima volta proprio in acqua, nei pressi della lingua di terra davanti al Tempio Voltiano. Alcune ragazzine, forse amiche, sono in lacrime a poca distanza dal luogo delle ricerche.
Ai giardini è atterrato anche l’elisoccorso, mentre sono in arrivo i sommozzatori.
Ricordiamo che in quel punto – dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici – è assolutamente vietato fare il bagno e tuffarsi ma spesso le proibizioni vengono ignorate.
Aggiornamento - Poco prima delle ore 19, sono ancora in corso le ricerche della bambina di 9 anni di nazionalità marocchina scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano.
A condurre le operazioni di soccorso sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa.
I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura. La bambina è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti.