"Luci e Ombre" tra l'esibizione del Super Puma e i fuochi d’artificio

Venerdì dalle 19.00 e sabato dalle 19.30 si potranno ammirare le evoluzioni dei Super Puma Dispaly team dell’esercito svizzero, gli elicotteri che tanto aiuto hanno portato durante la tragica alluvione del 2024. Come si legge nella pagina di presentazione del Super Puma Display Team “tutti i piloti del display team sono attivi nel Corpo aviatori professionisti delle Forze aeree svizzere e conoscono l'elicottero come piloti operativi e istruttori di volo in tutti gli spettri operativi. Come nelle operazioni quotidiane, l'elicottero è sempre pilotato da due piloti durante l'esibizione e le dimostrazioni”.