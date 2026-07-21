"Luci e Ombre" tra l'esibizione del Super Puma e i fuochi d’artificio
Weekend di emozioni a Locarno con dimostrazioni dei Super Puma, specialità alla griglia e musica sul lungolago.
LOCARNO - Si avvicina l’atteso appuntamento con Luci e Ombre sul golfo di Locarno. A partire da venerdì 24 luglio si potrà assistere a una serie di eventi che culmineranno con i fuochi sabato 25 luglio alle 22.30 (o domenica 26 in caso di brutto tempo). Il tema di quest’anno è “Notte di colori”.
Venerdì dalle 19.00 e sabato dalle 19.30 si potranno ammirare le evoluzioni dei Super Puma Dispaly team dell’esercito svizzero, gli elicotteri che tanto aiuto hanno portato durante la tragica alluvione del 2024. Come si legge nella pagina di presentazione del Super Puma Display Team “tutti i piloti del display team sono attivi nel Corpo aviatori professionisti delle Forze aeree svizzere e conoscono l'elicottero come piloti operativi e istruttori di volo in tutti gli spettri operativi. Come nelle operazioni quotidiane, l'elicottero è sempre pilotato da due piloti durante l'esibizione e le dimostrazioni”.
L'elicottero volerà sia venerdì che sabato per una ventina di minuti davanti al lungolago di Muralto e Locarno. Il già comandate dell’Aeroporto militare di Magadino, Tiziano Ponti, commenterà dal punto di vista tecnico l’esibizione in zona inizio lungolago a Muralto.
Oltre all’esibizione aerea, troviamo le bancarelle del mercatino e 8 postazioni con un’offerta gastronomica di vario tipo, soprattutto alla griglia. Si tratta di associazioni e società sportive locali che offrono a turisti e locarnesi la possibilità di ascoltare musica, cenare e godere dello spettacolo pirotecnico, clou della manifestazione. Da segnalare che giovedì 23 luglio la postazione gastronomica in Largo Zorzi degli “Amis da la Griglia” e il bar Lungolago proporranno una pre serata con concerti e gastronomia.