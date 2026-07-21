«A quando la prossima disgrazia?»

A seguito delle proteste e delle segnalazioni, il Comune aveva introdotto una segnaletica per limitare il transito al solo traffico agricolo e ai ciclisti. Tuttavia, a pochi mesi dalla sua posa, la situazione sarebbe nuovamente cambiata. «Con una pasticciata croce arancione, la Città cancella il divieto e riapre al traffico pesante la stradina, con conseguente invasione della pista ciclabile», viene denunciato da Storni.