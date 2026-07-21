Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Nel caso di una lettrice di tio.ch, le cose sono andate tutt'altro che lisce. All'acquisto di una telecamera smart di seconda mano su Galaxus si è trovata in un brutto impiccio poco prima di partire per le vacanze: «L'ho comprata perché mi serviva e il prezzo era decisamente buono», ci racconta, «ma poi quando è arrivata e ho aperto la scatola hanno iniziato ad arrivare le note stonate: per dirne una, mancava il cavo di alimentazione».