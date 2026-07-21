Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
Doveva essere un colpaccio, si è rivelata inutilizzabile. La disavventura di una ticinese con un noto portale di vendite online e l'usato garantito: «Quella fotocamera non l'hanno nemmeno accesa».
In un momento storico in cui i dispositivi hi-tech diventano sempre più cari (a causa della “fame” di chip dei colossi delle AI) l'usato sta vivendo un periodo di grande fortuna.
Sono in diversi, infatti, ad acquistare prodotti di seconda mano anche sui portali di vendita, per così dire, tradizionali, che li hanno ormai da tempo inseriti nei loro scaffali digitali.
Alcuni di questi prodotti in cerca di una seconda vita si possono trovare anche presso rivenditori più o meno grandi dove hanno fatto capolino, anche in Ticino, con una certa fortuna.
Li chiamano prodotti ricondizionati, o rigenerati, il che fondamentalmente significa che - quando vengono ritirati - sono sottoposti a una serie di accertamenti che ne confermino una funzionalità in toto simile a quella di un prodotto nuovo. Graffi, gibolli e possibili inestetismi sono invece da considerarsi parte del gioco.
Nel caso di una lettrice di tio.ch, le cose sono andate tutt'altro che lisce. All'acquisto di una telecamera smart di seconda mano su Galaxus si è trovata in un brutto impiccio poco prima di partire per le vacanze: «L'ho comprata perché mi serviva e il prezzo era decisamente buono», ci racconta, «ma poi quando è arrivata e ho aperto la scatola hanno iniziato ad arrivare le note stonate: per dirne una, mancava il cavo di alimentazione».
Ma il problema più grande non era tanto quello: «Una volta collegato al computer mi accorgo che il dispositivo è già associato a un altro account ed è bloccato e inutilizzabile, l'unico che può disassociarlo è... il precedente proprietario. Ora, per quanto mi riguarda, questo significa che nessuno ha davvero “revisionato e testato” quella videocamera».
La chiamata a Galaxus però non va per il verso giusto e finisce in una diatriba: «Mi hanno detto di rivolgermi al costruttore per risolvere il problema, per me è inaccettabile. Mi hanno detto che potevo restituirlo e venire rimborsata, ma ora sono in viaggio, è impossibile. Mi sento presa in giro».
Da noi contattata, Galaxus conferma l'accaduto: «Abbiamo offerto alla cliente la possibilità di rendere la merce con tutta calma, anche al rientro dalle vacanze, ma purtroppo al momento non si è riusciti a giungere a un accordo», così afferma la portavoce.
Ma cos'è andato storto? «Tutti gli articoli usati vengono controllati con estrema attenzione da un nostro dipendente. Soprattutto i laptop, gli smartphone, gli smartwatch e gli hard disk, ovvero articoli per i quali si sa che potrebbero contenere o essere collegati a dati o account del precedente proprietario», spiega.
La fotocamera in questione, in questo senso, sarebbe risultata “insidiosa”: «Presumiamo che il dipendente del magazzino non si sia accorto, o che non fosse a conoscenza, che su una fotocamera del genere potessero essere presenti dati o account del precedente proprietario. Dove lavorano le persone, purtroppo, possono verificarsi degli errori. Tuttavia, in situazioni del genere ci impegniamo sempre a trovare la soluzione migliore per i nostri clienti», aggiunge.
In caso di disguidi come questo, il consiglio di Galaxus è uno soltanto: «Invitiamo i nostri clienti a rivolgersi al nostro servizio clienti. Nella maggior parte dei casi, però, il nostro servizio clienti non può purtroppo intervenire tramite diagnosi a distanza e abbiamo bisogno di ricevere fisicamente l’articolo. Esaminiamo ogni caso singolarmente. Il nostro servizio clienti si impegna sempre a trovare una soluzione su misura per ogni situazione».