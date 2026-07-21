In bus fino a Zurigo per una giornata danzante over 60
Migliaia di ultrasessantenni pronti a scatenarsi oltre Gottardo al motto di "United on the dancefloor"
LUGANO - Dopo il successo della Disco 60+ organizzata al Lido di Lugano, Pro Senectute Ticino e Moesano rilancia con una nuova proposta dedicata agli over 60, questa volta oltre Gottardo.
Sabato 12 settembre è infatti in programma la Suisse Disco 60+ a Dübendorf, nel canton Zurigo, considerata il più grande evento danzante in Svizzera per questa fascia d’età.
L’iniziativa, promossa da Pro Senectute Svizzera con il motto “United on the dancefloor”, mira a riunire migliaia di partecipanti da tutto il Paese in una giornata all’insegna della musica e della socialità. In programma successi dagli anni ’60 agli anni ’90, animazione, ospiti e proposte gastronomiche, in un contesto pensato per favorire il divertimento e la convivialità.
Per facilitare la partecipazione anche dal Ticino, Pro Senectute Ticino e Moesano organizza un viaggio in bus con partenza da Lugano e fermate a Bellinzona e Biasca. L’offerta consente di raggiungere l’evento in modo comodo e sicuro, condividendo il viaggio in compagnia e senza preoccupazioni per il rientro.
L’iniziativa rientra nel programma di attività per il tempo libero promosso dall’associazione, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, movimento e socializzazione.
Il riscontro positivo delle recenti Disco 60+ in Ticino conferma l’interesse per questo tipo di eventi e dimostra come il desiderio di stare insieme e divertirsi non abbia età.
I posti sul bus sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria fino a esaurimento disponibilità.
Suisse Disco 60+
Data: sabato 12 settembre 2026
Orario: dalle 14.00 alle 20.00
Luogo: The Hall, Dübendorf (Zurigo)
Trasporto in bus
Partenze e rientri da Lugano, Bellinzona e Biasca
Costi
- Bus andata e ritorno + biglietto d’ingresso + drink di benvenuto: CHF 65.-
- Solo bus andata e ritorno: CHF 45.-