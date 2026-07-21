In bus fino a Zurigo per una giornata danzante over 60

L’iniziativa, promossa da Pro Senectute Svizzera con il motto “United on the dancefloor”, mira a riunire migliaia di partecipanti da tutto il Paese in una giornata all’insegna della musica e della socialità. In programma successi dagli anni ’60 agli anni ’90, animazione, ospiti e proposte gastronomiche, in un contesto pensato per favorire il divertimento e la convivialità.

Per facilitare la partecipazione anche dal Ticino, Pro Senectute Ticino e Moesano organizza un viaggio in bus con partenza da Lugano e fermate a Bellinzona e Biasca. L’offerta consente di raggiungere l’evento in modo comodo e sicuro, condividendo il viaggio in compagnia e senza preoccupazioni per il rientro.