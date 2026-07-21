Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
Dal Bellinzonese fino al Mendrisiotto con allerte di Grado 3 fino a Grado 4. E nel pomeriggio potrebbe piovere ancora.
SAVOSA - Una mattinata di temporali, anche piuttosto forti, quella che ha interessato il Ticino centro-meridionale.
Le precipitazioni, iniziate già di primissima mattina nel Luganese, si sono poi allargate anche a Mendrisiotto e Bellinzonese/Locarnese con il prosieguo delle ore, fra vistosi lampi e rumorosi tuoni.
Maggiore intensità dei fenomeni è stata riscontrata nel Basso Mendrisiotto, dove il fenomeno temporalesco ha preso forma supercellulare, con anche presenza di grandine.
Per quanto riguarda le allerte, come riportato da MeteoSvizzera, per il Luganese è stato attivato il Grado 3 (dalle 8 alle 9), per il Bellinzonese anche Grado 3 (8:20 - 9:20), mentre per il Mendrisiotto il Grado 4 (8:45 - 9:45).
Non è escluso che la pioggia faccia nuovamente capolino nel pomeriggio, come confermato sempre da Locarno Monti, è possibile che nel pomeriggio vi sia ancora un «rapido sviluppo di cumuli e, in seguito, al Sud nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle regioni comprese dal Sottoceneri alle vallate dei Grigioni italiani».