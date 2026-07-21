Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Non è escluso che la pioggia faccia nuovamente capolino nel pomeriggio, come confermato sempre da Locarno Monti, è possibile che nel pomeriggio vi sia ancora un «rapido sviluppo di cumuli e, in seguito, al Sud nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle regioni comprese dal Sottoceneri alle vallate dei Grigioni italiani».