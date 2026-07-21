Indennità di confine per i sanitari, «i fondi non ci sono»

Il caso

Il nodo principale resta quello delle risorse. La normativa approvata nell’autunno 2023 prevede che il finanziamento arrivi in parte dai contributi versati dai vecchi frontalieri. Ma, com'è noto, il provvedimento noto come "tassa sulla salute" non è solo contestato dai diretti interessati e dai sindacati, ma trova l'opposizione anche del Cantone, che ha minacciato di bloccare parte dei ristorni ai Comuni di frontiera. La misura potrebbe inoltre generare squilibri retributivi rispetto ad altre province e tra sanità pubblica e privata accreditata, aggiunge il quotidiano comasco.

Da Regione Lombardia, al momento, non emergono nuove prese di posizione. Gli uffici parlano di un confronto ancora in corso a livello nazionale e ministeriale, oltre che con le altre Regioni (il Piemonte, ad esempio, ha sempre dichiarato che non tasserà i suoi frontalieri) e con la Confederazione elvetica e il Canton Ticino.