Paradiso accoglie "Il berretto di lana" di Nag Arnoldi
La scultura del 1991 è stata donata da Alessandra e Federico Zari Malacrida
La scultura del 1991 è stata donata da Alessandra e Federico Zari Malacrida
PARADISO - Il patrimonio artistico pubblico del Comune di Paradiso si arricchisce con una nuova acquisizione. Alessandra e Federico Zari Malacrida hanno donato alla collettività la scultura in bronzo "Il berretto di lana", realizzata nel 1991 dall’artista ticinese Nag Arnoldi e collocata nei giardini sul Lungolago.
La cerimonia inaugurale si è svolta lunedì 20 luglio alla presenza dei donatori Alessandra e Federico Zari Malacrida, del sindaco di Paradiso Ettore Vismara e del segretario comunale Waldo Pfund.
L’opera, che raffigura una figura femminile, è stata consegnata nel rispetto della volontà del padre dei donatori, Fernando Zari Malacrida, recentemente scomparso. Stimato banchiere e collezionista d’arte, aveva espresso il desiderio che la scultura fosse destinata a uno spazio pubblico di Paradiso, affinché potesse essere condivisa con cittadini e visitatori.
«La donazione rappresenta un significativo gesto di valore culturale e civile, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico negli spazi pubblici di Paradiso e a mantenere viva la memoria di Fernando Zari Malacrida attraverso un'opera di uno dei protagonisti dell'arte ticinese del Novecento», si legge nella nota stampa del Comune di Paradiso.