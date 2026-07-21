Paradiso accoglie "Il berretto di lana" di Nag Arnoldi

L’opera, che raffigura una figura femminile, è stata consegnata nel rispetto della volontà del padre dei donatori, Fernando Zari Malacrida, recentemente scomparso. Stimato banchiere e collezionista d’arte, aveva espresso il desiderio che la scultura fosse destinata a uno spazio pubblico di Paradiso, affinché potesse essere condivisa con cittadini e visitatori.

«La donazione rappresenta un significativo gesto di valore culturale e civile, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico negli spazi pubblici di Paradiso e a mantenere viva la memoria di Fernando Zari Malacrida attraverso un'opera di uno dei protagonisti dell'arte ticinese del Novecento», si legge nella nota stampa del Comune di Paradiso.