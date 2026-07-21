"Custodi tra le vette", per una sana coesistenza tra allevamento e turismo

Il progetto, sviluppato insieme a Lugano Region, Patriziato di Indemini, WWF, Pro Natura e altri partner, mira a informare e sensibilizzare gli escursionisti sul comportamento corretto in presenza di greggi protette. Sono previste segnaletica dedicata e attività di sensibilizzazione sul territorio nei fine settimana tra agosto e metà settembre.

È inoltre previsto un sondaggio online, i cui risultati saranno analizzati dal WSL di Cadenazzo e dalla ZHAW di Zurigo per valutare il livello di accettazione dei cani da protezione.