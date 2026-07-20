Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Al centro dell'inchiesta c'è soprattutto Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, già protagonista di diversi interventi al limite durante l'incontro, è stato coinvolto in una rissa al termine della partita. Stando alle ricostruzioni, avrebbe afferrato Gavi per la maglia, colpendolo al volto con una mano e spingendolo poi a terra. In precedenza avrebbe inoltre spintonato Eric Garcia. Comportamenti che gli sono costati il cartellino rosso.