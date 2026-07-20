Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
La Federazione mondiale vuole fare chiarezza sugli incidenti nel dopopartita: nel mirino soprattutto Leandro Paredes.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
NEW YORK - La finale del Mondiale non è finita con il triplice fischio. Dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna, la FIFA ha infatti aperto un procedimento disciplinare per fare luce sugli incidenti avvenuti al termine della partita.
Secondo quanto riportano diversi media internazionali, tra cui l'agenzia AP e l'emittente britannica Sky Sports, la Commissione disciplinare della federazione mondiale analizzerà gli episodi contestati e valuterà l'eventuale adozione di sanzioni.
Al centro dell'inchiesta c'è soprattutto Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, già protagonista di diversi interventi al limite durante l'incontro, è stato coinvolto in una rissa al termine della partita. Stando alle ricostruzioni, avrebbe afferrato Gavi per la maglia, colpendolo al volto con una mano e spingendolo poi a terra. In precedenza avrebbe inoltre spintonato Eric Garcia. Comportamenti che gli sono costati il cartellino rosso.
Pur non essendo citato esplicitamente nel comunicato della FIFA, Paredes è indicato come uno dei principali protagonisti dei fatti oggetto dell'indagine. Sotto osservazione ci sarebbero anche Nahuel Molina e il viceallenatore argentino Roberto Ayala, entrambi coinvolti in presunti episodi di cattiva condotta.
Ora la parola passa alla Commissione disciplinare della FIFA, chiamata a stabilire se i comportamenti tenuti nel convulso dopo partita meritino ulteriori provvedimenti oltre alle sanzioni già inflitte sul campo.