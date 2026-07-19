Prima nulla, poi dominante, infine sconfitta: saliscendi Francia

Pazzo. Non c’è altro modo per provare a descrivere il confronto andato in scena a Miami. Ci si aspettava che i galletti potessero partire a tutta, così da “ringraziare” Didier Deschamps, all’ultima direzione d’orchestra dopo quattordici anni, e invece nel primo tempo si sono visti solo i britannici. Totalmente padroni del campo, gli uomini di Tuchel hanno infatti messo a ferro e fuoco la (lentissima) difesa rivale, trovando il vantaggio già dopo 3’ con un piatto dalla distanza di Rice e raddoppiando al 18’ con un colpo di testa con Konsa. Per nulla sazia, la selezione dei Tre Leoni ha continuato a imperversare davanti a Maignan e, dopo un paio di incertezze, ha trovato nuovamente la via del gol prima dell’intervallo con la doppietta del brillantissimo Saka.

Subita la strigliata (e ben quattro cambi) di Deschamps nell’intervallo, la Francia è tornata in campo con tutto un altro piglio. E in 9’ ha graffiato con Mbappé e Barcola. A quel punto, memore di quanto capitato in semifinale contro l'Argentina, l’Inghilterra ha cominciato a tremare. Più volte graziata dagli errori (a volte incredibili, chiedere a Olise per conferma) dei dirimpettai, fino al 66’ in ogni caso ha retto. Poi Mbappé (10 gol in questo Mondiale, 22 totali nella fase finale della Coppa del Mondo, superato Leo Messi, ndr) l’ha nuovamente punita, riaprendo incredibilmente una sfida giocata a ritmi altissimi. Ancora imprecisi, nell’ultima parte di confronto i galletti hanno tuttavia fallito l’aggancio, dando la possibilità ai britannici di riorganizzarsi e, all’87’, di scappare con Saka, che dal dischetto è stato freddissimo e ha spiazzato Maignan. La personale tripletta del 24enne attaccante dell’Arsenal non ha tuttavia chiuso i conti. Prima del triplice fischio finale sono infatti arrivate anche le firme di Dembélé, per la speranza dei francesi, e, dopo una serpentina, di Bellingham (al settimo centro in Nord America, staccato Kane), per la definitiva festa degli inglesi, al miglior risultato in un Mondiale da 60 anni a questa parte.