Prima nulla, poi dominante, infine sconfitta: saliscendi Francia
Bronzo mondiale all'Inghilterra: battuta una Francia che ha giocato solo per 45'
Nulli nel primo tempo, i galletti non sono riusciti a recuperare i britannici.
Bronzo mondiale all'Inghilterra: battuta una Francia che ha giocato solo per 45'
Nulli nel primo tempo, i galletti non sono riusciti a recuperare i britannici.
|20
|Desire Doue 46'
|14
|Adrien Rabiot
|10
|Kylian Mbappe
|15
|Ibrahima Konate 46'
|24
|Rayan Cherki 46'
|19
|Theo Hernandez 46'
|16
|Mike Maignan
|11
|Michael Olise
|2
|Malo Gusto 90' +1
|26
|Maxence Lacroix
|18
|Warren Zaire-Emery
|79' Eberechi Eze
|21
|Declan Rice
|4
|79' Ivan Toney
|22
|Morgan Rogers
|17
|Djed Spence
|25
|Dean Henderson
|13
|46' Marcus Rashford
|11
|83' Jarell Quansah
|26
|Ezri Konsa
|2
|90' +3Marc Guehi
|6
|Bukayo Saka
|7
|46' Ollie Watkins
|19
|James Trafford
|23
|Noni Madueke
|20
|Jordan Henderson
|14
|83' Reece James
|24
|Jordan Pickford
|1
|79' Elliot Anderson
|8
|Harry Kane
|9
|Nico O'Reilly
|3
|79' Jude Bellingham
|10
|Anthony Gordon
|18
|John Stones
|5
|90' +3Trevoh Chalobah
|12
|Daniel Burn
|15
MIAMI GARDENS - Dominante nel primo tempo e poi capace di resistere al ritorno della Francia, l'Inghilterra si è imposta 6-4 nella finalina, chiudendo il Mondiale al terzo posto.
Pazzo. Non c’è altro modo per provare a descrivere il confronto andato in scena a Miami. Ci si aspettava che i galletti potessero partire a tutta, così da “ringraziare” Didier Deschamps, all’ultima direzione d’orchestra dopo quattordici anni, e invece nel primo tempo si sono visti solo i britannici. Totalmente padroni del campo, gli uomini di Tuchel hanno infatti messo a ferro e fuoco la (lentissima) difesa rivale, trovando il vantaggio già dopo 3’ con un piatto dalla distanza di Rice e raddoppiando al 18’ con un colpo di testa con Konsa. Per nulla sazia, la selezione dei Tre Leoni ha continuato a imperversare davanti a Maignan e, dopo un paio di incertezze, ha trovato nuovamente la via del gol prima dell’intervallo con la doppietta del brillantissimo Saka.
Subita la strigliata (e ben quattro cambi) di Deschamps nell’intervallo, la Francia è tornata in campo con tutto un altro piglio. E in 9’ ha graffiato con Mbappé e Barcola. A quel punto, memore di quanto capitato in semifinale contro l'Argentina, l’Inghilterra ha cominciato a tremare. Più volte graziata dagli errori (a volte incredibili, chiedere a Olise per conferma) dei dirimpettai, fino al 66’ in ogni caso ha retto. Poi Mbappé (10 gol in questo Mondiale, 22 totali nella fase finale della Coppa del Mondo, superato Leo Messi, ndr) l’ha nuovamente punita, riaprendo incredibilmente una sfida giocata a ritmi altissimi. Ancora imprecisi, nell’ultima parte di confronto i galletti hanno tuttavia fallito l’aggancio, dando la possibilità ai britannici di riorganizzarsi e, all’87’, di scappare con Saka, che dal dischetto è stato freddissimo e ha spiazzato Maignan. La personale tripletta del 24enne attaccante dell’Arsenal non ha tuttavia chiuso i conti. Prima del triplice fischio finale sono infatti arrivate anche le firme di Dembélé, per la speranza dei francesi, e, dopo una serpentina, di Bellingham (al settimo centro in Nord America, staccato Kane), per la definitiva festa degli inglesi, al miglior risultato in un Mondiale da 60 anni a questa parte.
Kylian Mbappé now sits alone at #1 in World Cup goals all-time. 22 and counting. 🇫🇷⚽ pic.twitter.com/zN2DWJEwni— Novig (@Novig) July 18, 2026