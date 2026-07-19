Non solo gloria: in caso di titolo premio record per gli spagnoli
Se batteranno l'Argentina, gli iberici saranno ricchi, oltre che campioni
I giocatori della Roja incasseranno il 45% di quanto promesso dalla FIFA alla federazione vincente.
Se batteranno l'Argentina, gli iberici saranno ricchi, oltre che campioni
I giocatori della Roja incasseranno il 45% di quanto promesso dalla FIFA alla federazione vincente.
EAST RUTHERFORD - Per la Spagna, la finale mondiale contro l’Argentina non vale soltanto la possibilità di conquistare il secondo titolo della propria storia. In caso di vittoria, i giocatori della Roja incasseranno infatti anche un premio record.
Secondo quanto previsto dagli accordi con la federazione spagnola (RFEF), ogni componente della rosa riceverà circa 700'000 franchi. Una cifra superiore a quella percepita nel 2010, quando per il primo titolo ciascun giocatore incassò poco meno di 555'000 franchi.
L’intesa economica è stata definita prima dell’inizio del torneo e stabilisce che ai giocatori spetti il 45% del premio in denaro versato dalla FIFA in caso di successo finale. La Federazione zurighese riconosce infatti al nuovo campione del mondo circa 42 milioni di franchi.
Si tratta di una somma in crescita rispetto alle edizioni precedenti: quasi il 20% in più rispetto al Mondiale disputato in Qatar. Già la sola partecipazione al torneo garantisce a ciascuna nazionale poco più di 9 milioni di franchi, a conferma delle dimensioni economiche sempre più rilevanti della competizione.