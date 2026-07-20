Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
Il giovane, che soffre di una forma di autismo, sta vivendo un momento delicato. Domenica era stato ricoverato alla clinica dell'OSC. Poi era fuggito.
MENDRISIO/ CHIASSO - Sta vivendo un periodo delicato. Tanto che nel corso della giornata di domenica ha avuto una forte crisi presso la sua abitazione, nel Locarnese. E in seguito è stato ricoverato presso la clinica dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale a Mendrisio. Oggi per Yoan, 16 anni, era previsto il trasferimento all'Unità di cura pedopsichiatrica di San Pietro di Stabio.
Ma il trasferimento non è avvenuto. Perché Yoan, di cui tio.ch aveva parlato già a inizio giugno raccontando la sua storia, attorno a mezzogiorno è scappato.
Ad annunciarlo è la mamma Anita. «Mio figlio è autistico – rammenta – e sta attraversando una fase difficile. Chiunque abbia informazioni lo faccia sapere alla polizia cantonale».
Sempre la mamma, molto preoccupata, fa notare: «Yoan è un ragazzo fondamentalmente buono e simpatico. Però potrebbe avere degli scatti di rabbia in questi giorni. Chi lo avvicina dovrebbe essere delicato con lui».
Aggiornamento delle ore 17.30
Dopo un pomeriggio di ricerche e di tam tam sui social Yoan è stato ritrovato a Chiasso, nei pressi del confine con l'Italia. «Voleva andare a Como a quanto pare – precisa la madre, sollevata –. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano per ritrovarlo».
A fare ritrovare il ragazzo pare essere stato proprio l'articolo di tio.ch come ci comunica una lettrice: «Appena l'ho visto ho allertato subito la polizia che è intervenuta, sta bene e ora è con loro».
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