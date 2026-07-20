Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

MENDRISIO/ CHIASSO - Sta vivendo un periodo delicato. Tanto che nel corso della giornata di domenica ha avuto una forte crisi presso la sua abitazione, nel Locarnese. E in seguito è stato ricoverato presso la clinica dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale a Mendrisio. Oggi per Yoan, 16 anni, era previsto il trasferimento all'Unità di cura pedopsichiatrica di San Pietro di Stabio.