Presente doloroso, futuro incerto: Scaloni devastato
Il selezionatore dell’Argentina non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la sconfitta in finale
Vincere subito? Durissimo senza Messi.
Il selezionatore dell’Argentina non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la sconfitta in finale
Vincere subito? Durissimo senza Messi.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
EAST RUTHERFORD - La sconfitta è arrivata a pochi minuti da quello che era l’obiettivo: i rigori. Sulle gambe dopo un Mondiale dispendiosissimo, nella finale di East Rutherford l’Argentina ha giocato cercando di disinnescare la Spagna, di tenerla lontana dalla porta del Dibu Martinez fino al 120’ per poi provare a strapparle il titolo ai tiri dal dischetto.
Non ce l’ha fatta. Ferrán Torres l’ha castigata, costringendola così a chiudere tra le lacrime un ciclo forse irripetibile. E che il futuro sarà durissimo lo sa bene anche il selezionatore Lionel Scaloni, che non ha potuto concludere la conferenza stampa post match - si è congedato con un «Mi fa male l’anima, scusatemi» - perché vinto dallo sconforto e dalle lacrime. Per il sogno sfumato, certo, ma anche per la consapevolezza che tornare velocemente a festeggiare, senza Messi in primis, non sarà facile.
Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.com/c7NQjN2MG8— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026