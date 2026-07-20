Presente doloroso, futuro incerto: Scaloni devastato

Non ce l’ha fatta. Ferrán Torres l’ha castigata, costringendola così a chiudere tra le lacrime un ciclo forse irripetibile. E che il futuro sarà durissimo lo sa bene anche il selezionatore Lionel Scaloni, che non ha potuto concludere la conferenza stampa post match - si è congedato con un «Mi fa male l’anima, scusatemi» - perché vinto dallo sconforto e dalle lacrime. Per il sogno sfumato, certo, ma anche per la consapevolezza che tornare velocemente a festeggiare, senza Messi in primis, non sarà facile.