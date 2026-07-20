Il Mondiale rende tutti ricchi
La FIFA apre il borsellino: premi record dal Nord America
Arrivata ai quarti, la Nati ha riempito le casse dell'ASF.
La FIFA apre il borsellino: premi record dal Nord America
Arrivata ai quarti, la Nati ha riempito le casse dell'ASF.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
NEW YORK - Domenica, con la vittoria del Mondiale, la Spagna si è assicurata un posto nella storia dello sport, ma ha anche fatto un colpaccio economico.
Il successo nordamericano vale infatti alla Roja - come premio - un assegno da circa 50 milioni di dollari (40,39 milioni di franchi) da parte della FIFA. La Federazione zurighese verserà inoltre 33 milioni di dollari (26,66 milioni di franchi) all'Argentina finalista. L’Inghilterra, terza dopo lo spettacolare 6-4 sulla Francia nella finalina, incasserà invece 29 milioni di dollari (23,43 milioni di franchi). Mentre i Bleus, quarti, porteranno a casa 27 milioni (21,81 milioni di franchi). Quattro anni fa, in Qatar, l’Argentina campione del mondo aveva "ottenuto" 42 milioni di dollari (33,93 milioni di franchi).
Complessivamente, la FIFA ha distribuito premi per 871 milioni di dollari (703 milioni di franchi) ai 48 Paesi partecipanti. Ogni selezione ha ricevuto 2,5 milioni di dollari (2 milioni di franchi) per la preparazione, oltre a un minimo di 10 milioni (8,07 milioni di franchi) come bonus di presenza.
Prima del torneo, diverse federazioni avevano espresso preoccupazioni per i costi elevati, le fluttuazioni dei cambi e la legislazione fiscale negli Stati Uniti. In risposta, la FIFA ha aumentato i versamenti globali.
Anche l’Associazione svizzera di football ha beneficiato del sistema di premi. Grazie alla storica qualificazione ai quarti di finale della selezione guidata da Murat Yakin, l’ASF ha infatti incassato 19 milioni di dollari (15 milioni di franchi). Tuttavia, considerate le spese legate alla partecipazione, l’utile finale si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di franchi.