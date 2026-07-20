Il Mondiale rende tutti ricchi

Complessivamente, la FIFA ha distribuito premi per 871 milioni di dollari (703 milioni di franchi) ai 48 Paesi partecipanti. Ogni selezione ha ricevuto 2,5 milioni di dollari (2 milioni di franchi) per la preparazione, oltre a un minimo di 10 milioni (8,07 milioni di franchi) come bonus di presenza.

Prima del torneo, diverse federazioni avevano espresso preoccupazioni per i costi elevati, le fluttuazioni dei cambi e la legislazione fiscale negli Stati Uniti. In risposta, la FIFA ha aumentato i versamenti globali.