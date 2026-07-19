Alfa Romeo, primi indizi sulla Giulietta

I teaser evidenziano un frontale aggressivo e filante, dominato da un'inedita e moderna evoluzione del tradizionale Scudetto a sbalzo, affiancato da proiettori sottili e geometrici. Sotto il profilo meccanico, la vettura integrerà una gamma elettrificata che affiancherà efficienti unità ibride a varianti completamente a batteria, queste ultime equipaggiate con accumulatori LFP e architettura di ricarica rapida.

A bordo debutteranno soluzioni digitali all'avanguardia, come il sistema STLA SmartCockpit e la tecnologia di sterzo steer-by-wire guidata dal software di gestione STLA Brain. Il debutto ufficiale sul mercato di questa attesissima ruote alte italiana è previsto entro la fine del decennio.