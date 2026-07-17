Volkswagen ID.Cross: novità all’insegna della versatilità
Presentato il B-Suv elettrico da 436 km di autonomia
Debutterà sul mercato europeo nell'autunno del 2026 la nuova Volkswagen ID.Cross, un B-SUV a zero emissioni pensato per unire versatilità urbana e viabilità quotidiana. Sviluppata sulla recente architettura MEB+, la vettura esibisce proporzioni contenute: misura infatti 4,15 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,58 di altezza. Nonostante gli ingombri ridotti, l'interasse di 2,60 metri garantisce un'eccellente abitabilità per cinque occupanti e un capiente bagagliaio posteriore da 475 litri, supportato da un pozzetto anteriore da 22 litri riservato ai cavi.
Il listino offrirà due tagli di batteria e tre opzioni di motore, tutti a trazione anteriore. La configurazione base monta un accumulatore LFP da 37 kWh (con potenze da 85 o 99 kW) per una percorrenza di circa 315 km. La declinazione più performante si affida invece a una batteria NMC da 52 kWh e a un propulsore da 155 kW, incrementando l'autonomia stimata fino a 436 km. La ricarica rapida dal 10 all'80% richiede meno di mezz'ora, con picchi di potenza tra 90 e 105 kW in corrente continua.
Tra le dotazioni spicca la tecnologia Vehicle-to-Load da 3,6 kW per alimentare accessori esterni. Il prezzo d'attacco partirà da circa 28.000 euro.