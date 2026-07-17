Volkswagen ID.Cross: novità all’insegna della versatilità

Debutterà sul mercato europeo nell'autunno del 2026 la nuova Volkswagen ID.Cross, un B-SUV a zero emissioni pensato per unire versatilità urbana e viabilità quotidiana. Sviluppata sulla recente architettura MEB+, la vettura esibisce proporzioni contenute: misura infatti 4,15 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,58 di altezza. Nonostante gli ingombri ridotti, l'interasse di 2,60 metri garantisce un'eccellente abitabilità per cinque occupanti e un capiente bagagliaio posteriore da 475 litri, supportato da un pozzetto anteriore da 22 litri riservato ai cavi.