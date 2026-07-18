KIA Seltos, rivoluzione digitale

All'interno dell'abitacolo spicca la rivoluzione digitale: la plancia è ora dominata da un grande pannello curvo che integra lo schermo della strumentazione e l'infotainment, entrambi da oltre dieci pollici. I materiali sono stati curati per accrescere il comfort percepito, mentre lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori risulta ottimizzato.

Sotto il profilo meccanico, la gamma propone motorizzazioni benzina aggiornate e inedite varianti elettrificate con tecnologia mild-hybrid, abbinabili sia alla trazione anteriore che a quella integrale. I sistemi di assistenza alla guida (Adas) di ultima generazione incrementano lo standard di sicurezza. Con listini competitivi e la classica garanzia di 7 anni, la nuova Seltos punta a consolidarsi nel segmento.