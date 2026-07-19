Notte movimentata: tre uomini in fuga
Erano stati sorpresi mentre cercavano di rompere il vetro di un'auto parcheggiata. Verranno fermati qualche ore più tardi dalla polizia.
Erano stati sorpresi mentre cercavano di rompere il vetro di un'auto parcheggiata. Verranno fermati qualche ore più tardi dalla polizia.
CUGNASCO - Li ha beccati a tarda ora mentre cercavano di scassinargli l'auto. Gli ha urlato addosso e loro se la sono data a gambe. Per poi finire in manette qualche ora più tardi. L'episodio risale a una decina di giorni fa, ma i dettagli trapelano solo oggi.
Sono circa le 23.50 di giovedì 9 luglio quando un uomo nota tre persone che nei pressi del nucleo di Cugnasco (Cugnasco-Gerra) cercano di rompere il vetro della sua vettura parcheggiata. È l'inizio di una notte decisamente movimentata.
I tre scappano, ma nel frattempo chi li ha colti in flagrante dà l'allarme e chiama la polizia. Non solo. Cerca anche di capire verso quale zona si stiano muovendo.
Il trio verrà in seguito localizzato sempre a Cugnasco, nella zona di Massarescio (in direzione di Bellinzona, dunque). Decisiva la segnalazione da parte di un altro abitante del comune.
Le tre persone finiscono quindi in stato di fermo, dopo l'intervento della polizia. Non è escluso che siano legate ad altri furti o tentativi di furto avvenuti nel Sopraceneri negli ultimi mesi.
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