Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

La moto e il 30enne sono stati sbalzati sulla carreggiata per una distanza di circa 100 metri, precisa la nota. Soccorso e trasportato all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) in gravi condizioni, il motociclista è deceduto nel corso della mattinata.

Per il conducente dell'auto all'origine dell'incidente, 32enne, sono scattate le manette: sarà sentito dalla polizia e, in seguito, dal Ministero pubblico. Il conducente della seconda vettura è stato identificato. Sarà sentito dalle autorità francesi, Paese in cui risiede.