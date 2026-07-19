Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
L'impatto è stato violentissimo, il centauro non ha avuto scampo. Il conducente è stato arrestato, una seconda persona è stata identificata
L'impatto è stato violentissimo, il centauro non ha avuto scampo. Il conducente è stato arrestato, una seconda persona è stata identificata
GINEVRA - Un motociclista 30enne è morto questa mattina in ospedale a Ginevra dopo essere stato investito alle 3.00 da un'auto mentre si trovava fermo a un semaforo e aver fatto un volo di un centinaio di metri. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, precisando che l'uomo al volante della vettura è stato arrestato.
Secondo i primi elementi dell'inchiesta, due automobilisti circolavano a fortissima velocità sulla strada in cui si è verificato l'incidente, quando a un incrocio uno di loro ha urtato violentemente da dietro il centauro fermo al semaforo.
La moto e il 30enne sono stati sbalzati sulla carreggiata per una distanza di circa 100 metri, precisa la nota. Soccorso e trasportato all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) in gravi condizioni, il motociclista è deceduto nel corso della mattinata.
Per il conducente dell'auto all'origine dell'incidente, 32enne, sono scattate le manette: sarà sentito dalla polizia e, in seguito, dal Ministero pubblico. Il conducente della seconda vettura è stato identificato. Sarà sentito dalle autorità francesi, Paese in cui risiede.
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