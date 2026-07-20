Benzina e diesel: i prezzi alla pompa continuano a salire

Alla fine di febbraio, prima dell'inizio della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la senza piombo 95 costava 1,67 franchi al litro, la 98 1,78 e il diesel 1,79. Da allora gli aumenti sono stati compresi tra il 15% e poco meno del 20%. Il TCS pubblica i propri dati sui prezzi a intervalli irregolari sulla base di campionamenti. I prezzi effettivi possono variare a seconda della regione e della stazione di servizio.