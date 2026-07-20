Protesta davanti alla sede della FIFA: chieste le dimissioni di Infantino

La manifestazione, autorizzata dalla polizia comunale di Zurigo, si è svolta senza incidenti. A promuoverla è stato anche l'account Instagram «gianniretires», che aveva lanciato l'appello con lo slogan «Infantino fuori!» invitando i tifosi di tutto il mondo a unirsi alla protesta per dire «Basta!». L'adesione, tuttavia, è stata contenuta: davanti alla sede della FIFA erano presenti più giornalisti che manifestanti. Una pattuglia della polizia ha monitorato inizialmente l'iniziativa, allontanandosi poco dopo constatandone il carattere pacifico.