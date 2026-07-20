Tragedia in acqua: 60enne annega dopo un malore

NEUCHÂTEL - Un sessantenne residente nel canton Zurigo ha perso la vita venerdì scorso mentre nuotava nel Lago di Neuchâtel nei pressi della sua barca, vicino alla foce del fiume Areuse (NE). Stando ai primi elementi dell'inchiesta, sarebbe stato colto da un malore in acqua, indicano oggi il Ministero pubblico e la polizia cantonali. Vano il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione.