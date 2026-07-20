Neuchâtel
Tragedia in acqua: 60enne annega dopo un malore
Vano il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione.
Police Neuchâteloise
Fonte Ats
Tragedia in acqua: 60enne annega dopo un malore
Vano il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione.
NEUCHÂTEL - Un sessantenne residente nel canton Zurigo ha perso la vita venerdì scorso mentre nuotava nel Lago di Neuchâtel nei pressi della sua barca, vicino alla foce del fiume Areuse (NE). Stando ai primi elementi dell'inchiesta, sarebbe stato colto da un malore in acqua, indicano oggi il Ministero pubblico e la polizia cantonali. Vano il rapido intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione.
Date le temperature elevate e la forte affluenza nei luoghi di balneazione in questo periodo estivo, la polizia neocastellana rinnova il suo appello alla prudenza. Le attività acquatiche comportano rischi che non devono essere sottovalutati.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!