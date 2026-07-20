Sempre online, mai in pausa

«Dal punto di vista psicologico è molto importante riuscire almeno una volta all’anno a staccare completamente per più di una settimana», spiega al Tages-Anzeiger lo psicologo del lavoro Johann Weichbrodt. «Abbiamo bisogno di queste pause; oggi, sia a livello collettivo sia individuale, abbiamo più libertà di gestirle in modo flessibile».

Siamo insostituibili?

La prima illusione da superare è quella della propria insostituibilità. «Tendiamo a sopravvalutare la nostra rilevanza», osserva Weichbrodt. «In realtà, anche nelle organizzazioni più complesse, il lavoro va avanti comunque, anche in assenza di figure chiave. Accettarlo non è una sconfitta, ma un passaggio fondamentale: permette di ridimensionare il ruolo del lavoro nella propria identità e di recuperare spazio personale».