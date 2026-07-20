Montreux Jazz Festival: il bilancio tra furti, risse e droga
Diminuiti i reati, cresce la presenza di stupefacenti e il ricorso ai servizi sanitari durante la 60esima edizione.
MONTREUX - La polizia stila un bilancio positivo sulla sicurezza del 60esimo Montreux Jazz Festival, iniziato il 3 luglio e conclusosi nel fine settimana. Il numero di furti e risse è diminuito rispetto all'anno scorso.
Le forze dell'ordine hanno vissuto un festival nel complesso «ben gestito», ha comunicato oggi la polizia cantonale. Le misure adottate hanno permesso di intervenire rapidamente in caso di tensioni o di inizio di risse.
Il festival si è svolto in un'atmosfera prevalentemente festosa e piuttosto tranquilla. Il bilancio in termini di sicurezza può essere definito «buono», anche se ad oggi potrebbero non essere ancora noti tutti i reati commessi sul posto, viene sottolineato.
Furti, risse e aggressioni
La polizia ha in particolare registrato cinque furti, 25 casi di risse o ubriachezza e quattro aggressioni. Gli agenti hanno comminato circa 2600 multe e hanno sequestrato dieci veicoli.
Più cocaina che marijuana
Si è registrato però un aumento dei casi legati agli stupefacenti, viene indicato nel comunicato: le forze dell'ordine hanno sequestrato 20,5 grammi di cocaina, 3 dosi di ecstasy, 3,3 grammi di anfetamine e 16,2 grammi di hashish e marijuana. Addetti alla sicurezza dell'impresa Securitas sono intervenuti 247 volte, in prevalenza (113 casi) per motivi di carattere sanitario.
Qualche trauma
Il servizio sanitario, composto da 110 persone più due paramedici, è stato chiamato in causa 1314 volte: piccoli traumi (44%), abuso di sostanze (11%) e colpi di calore (7%).
Da parte sua la polizia dei trasporti (TPO) ha sedato alcune risse e ha emesso 15 denunce per attraversamento dei binari nella stazione di Montreux.
Temporali
La sera di giovedì 16 luglio, violenti temporali hanno comportato l'evacuazione di diverse aree del festival e la modifica del piano di viabilità. In particolare, è stata chiusa al traffico di tutti i veicoli, compresi quelli commerciali, la strada che costeggia i binari per consentire al pubblico di mettersi al riparo. Nonostante le difficoltà, il dispositivo è rimasto «pienamente operativo», viene sottolineato.