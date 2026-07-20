Montreux Jazz Festival: il bilancio tra furti, risse e droga

Il festival si è svolto in un'atmosfera prevalentemente festosa e piuttosto tranquilla. Il bilancio in termini di sicurezza può essere definito «buono», anche se ad oggi potrebbero non essere ancora noti tutti i reati commessi sul posto, viene sottolineato.

Furti, risse e aggressioni

La polizia ha in particolare registrato cinque furti, 25 casi di risse o ubriachezza e quattro aggressioni. Gli agenti hanno comminato circa 2600 multe e hanno sequestrato dieci veicoli.