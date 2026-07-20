Taxi che vanno da soli: il test ticinese

Il caso del 4 luglio

In generale la politica di Bellinzona giudica positiva la sua esperienza. «Anche il costo era accessibile. Sono rimasta stupita dal comportamento del robotaxi in tutte le situazioni, dalla partenza fino all'arrivo. È in grado di tenere perfettamente le distanze tra un veicolo e l'altro. Ci è capitato di incontrare un'auto sportiva che ha bruciato lo stop. E il robotaxi è stato capace di reagire e di frenare di colpo. Ho rifatto l’esperienza il giorno dopo senza problemi».