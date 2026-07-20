RIVA SAN VITALE - Domenica 19 luglio si è svolta la 15° edizione della Traversata popolare del Golfo di Riva San Vitale, tradizionale gara non competitiva organizzata dal Comune di Riva San Vitale in collaborazione con la Società Salvataggio Mendrisiotto e con il sostegno di Conconi Sud Sa, AIL, Lepori Ingegneria, Chicco d’Oro e Acque Sicure, oltre al fondamentale contributo di numerosi volontari che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni per garantire la sicurezza in acqua.

