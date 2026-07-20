RIVA SAN VITALE
Traversata popolare del Golfo
Oltre cento partecipanti hanno nuotato per 1850 metri tra sicurezza e convivialità sulle rive del Ceresio.
Riva San Vitale
Alberto Gadoni (partecipante più anziano), On. Capo Dicastero Noris Guarisco, Bastos Pinto Daniela (prima donna a terminare la traversata in circa 30 minuti), Pagani Ivan (primo uomo a terminare la traversata in circa 26 minuti), Siria Rivera (la più giovane partecipante) e On. Sindaco Antonio Guidali.
Fonte red
Traversata popolare del Golfo
Oltre cento partecipanti hanno nuotato per 1850 metri tra sicurezza e convivialità sulle rive del Ceresio.
RIVA SAN VITALE - Domenica 19 luglio si è svolta la 15° edizione della Traversata popolare del Golfo di Riva San Vitale, tradizionale gara non competitiva organizzata dal Comune di Riva San Vitale in collaborazione con la Società Salvataggio Mendrisiotto e con il sostegno di Conconi Sud Sa, AIL, Lepori Ingegneria, Chicco d’Oro e Acque Sicure, oltre al fondamentale contributo di numerosi volontari che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni per garantire la sicurezza in acqua.
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone che hanno nuotato un miglio marino, circa 1850 metri, con partenza e arrivo al Lido di Riva San Vitale. Al termine dell’evento è stato organizzato un brunch in compagnia.
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