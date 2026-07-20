«Il bicentenario non può diventare uno strumento di speculazione»

«Proprio per questo riteniamo incomprensibile la scelta di applicare tariffe così elevate in occasione di una ricorrenza che avrebbe dovuto favorire la partecipazione di tutti».

Durante la giornata di festa a Magadino, «il costo della navigazione era fissato a 65 franchi per gli adulti e 52 franchi per i bambini. Il giorno successivo, le partenze da Ascona prevedevano tariffe di 75 franchi per gli adulti e 65 franchi per i bambini, mentre da Locarno si arrivava a 95 franchi per gli adulti e 75 franchi per i più piccoli».