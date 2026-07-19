Sempre presente, a tutti i costi

Il suo “sacrificio” ha però avuto un impatto ambientale enorme. Secondo l’agenzia Bloomberg, che ha spulciato i registri relativi ai voli, per i suoi continui spostamenti il dirigente svizzero ha infatti speso circa 350’000 dollari in carburante. Necessari per permettere al “mezzo” di coprire addirittura 93’000 km. Oltre due volte il giro del mondo a livello dell’equatore. Il problema è che per farsi vedere spessissimo in tribuna, Infantino ha finito per generare circa 700 tonnellate di CO2. Tante? Poche? Basterebbe tenere conto che, in media, in un anno, ogni cittadino svizzero genera 4,5-5 tonnellate dello stesso gas…