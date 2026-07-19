Pochi soldi e ancora meno acquisti di peso: Quo vadis Super League?
Tra investimenti ridotti, giovani talenti in partenza e pochi colpi di grido: l'analisi squadra per squadra di tutti i movimenti della Super League aggiornati al 19 luglio.
LUGANO - Finora il mercato estivo delle dodici squadre di Super League non ha regalato grandi fuochi d'artificio. Complice anche il Mondiale, che ha catalizzato l'attenzione internazionale rallentando numerose trattative, i colpi di spessore si contano sulle dita di una mano. Per il resto, i club elvetici hanno preferito puntare su parametri zero, giovani di prospettiva e scommesse da valorizzare.
Molto più vivace, invece, il fronte delle partenze. La Super League si conferma vetrina ideale per i giovani talenti, soprattutto quelli rossocrociati, sempre più richiesti dai principali campionati europei. Diversi prospetti hanno così lasciato la Svizzera per compiere il salto di qualità.
Tra le operazioni più rilevanti spiccano il passaggio di Meichtry dal Thun al Genoa per circa 4 milioni di franchi, quello di Vogt all’Hoffenheim per 2,5 milioni, oltre ai trasferimenti di Vasovic (Lucerna) e Tsawa (Zurigo) al Club Bruges per circa 6 milioni ciascuno. A questi si aggiunge il ginevrino Srdanovic, acquistato dal Lille per circa 2 milioni di franchi.
Di seguito tutti i movimenti aggiornati al 19 luglio squadra per squadra.
LUGANO - Il Lugano ha rivolto lo sguardo alla Colombia, assicurandosi due giovani di prospettiva. Il primo è il 18enne esterno offensivo honduregno Dereck Moncada, prelevato dall'Inter Bogotà per circa tre milioni. Il secondo è il colombiano Beckham Castro, acquistato dai Millonarios per circa 750mila franchi. A questi si aggiungono due innesti a parametro zero dalla terza Liga tedesca - il portiere Felix Gebhardt dal Regensburg e il difensore svizzero Joel Bichsel dal Saarbrücken - che completano un mercato finora non certo memorabile. Per il "colpo grosso" si attende forse la conclusione di alcune cessioni eccellenti, su tutte quelle di Zanotti e Cimignani.
Arrivi: Dereck Moncada (Inter Bogotà), Beckham Castro (Millonarios), Joel Bichsel (Saarbrücken), Felix Gebhardt (Regensburg), David von Ballmoos (YB).
Partenze: Amir Saipi (Castellon), Mohamed Belhadj (Esperance Tunisi), Alexandre Parsemain (Moireirense), Hicham Mahou (?), Shkelqim Vladi (Aarau), Claudio Cassano (Chicago Fire II), Zachary Brault-Guillard (?), Mattia Bottani (?), Serif Berbic (?), Ilija Maslarov (Rapperswil, prestito).
THUN - Oltre ad aver perso il proprio condottiero Mauro Lustrinelli, passato all'Union Berlino, il Thun ha salutato diversi protagonisti della squadra che la scorsa stagione ha scritto la storia. In poche settimane il club bernese ha dovuto incassare i (dolorosi) addii di Leonardo Bertone, che ha rifiutato il rinnovo accasandosi a Lucerna, Kastriot Imeri, rientrato allo Young Boys al termine del prestito, Franz-Ethan Meichtry, venduto al Genoa per circa 4 milioni di euro, e del bomber Elmin Rastoder, passato al Panathinaikos per circa 3,5 milioni di euro. Gli arrivi dei promettenti Dorian Derbaci, 20enne centrocampista dell'Aarau, e di Nico Meier, 25enne trequartista del BW Linz, non sembrano in alcun modo compensare le partenze.
Arrivi: Nicolas Bürgy (Odense BK), Dorian Derbaci (Aarau), Nassim Zoukit (Aarau), Nico Meier (Blau Weiss Linz).
Partenze: Franz-Ethan Meichtry (Genoa), Elmin Rastoder (Panathinaikos), Mathias Tomas (Puebla FC), Dominik Franke (Zalgiris), Leonardo Bertone (Lucerna), Kastriot Imeri (YB, fine prestito).
SAN GALLO - Mercato piuttosto bloccato a San Gallo. Le principali operazioni in entrata sono la conferma definitiva di Aliou Baldé, riscattato dal Nizza dopo l'ottima stagione in prestito, e l'acquisto di Andrin Hunziker, giovane punta del Basilea autore di 13 gol in prestito al Winterthur. In uscita pesa invece come un macigno l'addio di Alessandro Vogt, ceduto all'Hoffenheim per circa 2,7 milioni di euro.
Arrivi: Aliou Baldé (Nizza), Andrin Hunziker (Basilea), Leon Frokaj (Aarau), Gentrit Musilja (Wil, fine prestito).
Partenze: Alessandro Vogt (Hoffenheim), Konrad Faber (VFL Osnabrück), Jordi Quintillà (Nea Salamis).
SION - Anche a Sion il mercato resta silenzioso, fatta eccezione per la conferma di Winsley Boteli: il giovane talento, nazionale Under 21 elvetico, è stato acquistato a titolo definitivo dal Borussia Mönchengladbach per oltre 3 milioni di franchi. Dal Lens è invece arrivato l'interessante mediano e nazionale Under 20 francese Fodé Sylla, già visto in Super League qualche anno fa con la maglia dell'Yverdon. Tra i partenti c'è l'attaccante Dejan Djokic, passato al neopromosso Vaduz, oltre a tre giovani del vivaio che andranno a farsi le ossa in Challenge League.
Arrivi: Winsley Boteli (B. Mönchengladbach), Fodé Sylla (Lens).
Partenze: Dejan Djokic (Vaduz), Noah Grognuz e Pierrick Moulin (Stade Nyonnais, prestito), Maxime Dubosson (Etoile Carouge, prestito).
BASILEA - Dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, culminata con l'esclusione dalle competizioni europee, il Basilea ha avviato una profonda ristrutturazione della rosa. Tra le partenze più pesanti spiccano quelle di Traoré, andato a New York per 8,75 milioni, Barisic, passato al Braga per 3,5 milioni e Schmid, trasferitosi a Salisburgo per 3 milioni, Tra gli innesti più interessanti va invece segnalato il ritorno in Svizzera dell'ex bomber del Lugano Zan Celar, deciso a rilanciare la propria carriera dopo anni difficili vissuti al Queens Park Rangers.
Arrivi: Zan Celar (QPR), Akpe Victory (Zalaegerszeg), Ludwig M. Thorell (Mjällby), Jonas Harder (Fiorentina), Asane Sow (Pro Vercelli), Jonas Omlin (Borussia M.), Kazeem Olaigbe (Trabzonspor, prestito), Coleen Louis (Amiens).
Partenze: Bénie Traoré (New York City), Adrian Barisic (Braga), Dominik Schmid (Salisburgo), Finn Van Breemen (Famalicão), Junior Zé (Eintracht Braunschweig), Agon Rexhaj (Wil), Marvin Akahomen (Kriens, prestito), Moritz Broschinski (Karlsruher SC, prestito), Dion Kacuri (Lustenau, prestito), Tim Pfeiffer (Borussia M. II, prestito), Marwin Hitz (ritiro).
YOUNG BOYS - Altro grande deluso della scorsa stagione, l'YB punta a rilanciarsi riportando in Svizzera due giocatori che fanno parte della rosa allargata della Nazionale, sebbene entrambi non siano stati convocati per i Mondiali: Isaac Schmidt, prelevato dal Leeds per circa un milione di franchi, e Cédric Zesiger, acquistato dall'Augsburg per oltre tre milioni. Una cifra simile è stata investita anche per il talentino ceco Dominik Pech, arrivato dallo Slavia Praga. Sul fronte cessioni - oltre a numerosi prestiti - partono definitivamente Lakomy, venduto in Belgio per circa due milioni di euro, e Raveloson, trasferitosi in Turchia per circa 800mila euro.
Particolare, infine, la storia di Benjamin Kabeya, che ha firmato il suo primo contratto da professionista a 25 anni. Capitano della seconda squadra dell'YB, il terzino destro è stato premiato dalla dirigenza bernese per rendimento ed esemplarità. «Si è guadagnato il posto nella rosa della prima squadra grazie alle ottime prestazioni, sia in partita sia in allenamento», ha precisato il direttore sportivo Christoph Spycher.
Arrivi: Cédric Zesiger (Augsburg), Dominik Pech (Slavia Praga), Isaac Schmidt (Leeds), Joel Mall (Servette), Benjamin Kabeya (YB U21).
Partenze: Lukasz Lakomy (OH Leuven), Rayan Raveloson (Amed SK), Ebrima Colley (Konyaspor, prestito), Hein Lindner (Zurigo), Tanguy Zoukrou (Kocaelispor, prestito), David von Ballmoos (Lugano), Lutfi Dalipi (Vaduz, prestito), Janis Lüthi (Neuchatel Xamax, prestito), Ruben Salchli (Kriens, prestito).
LUCERNA - Più movimentato il mercato del Lucerna, soprattutto in uscita. Il club della Svizzera centrale ha infatti monetizzato bene tre prodotti del vivaio: il giovane attaccante Andrej Vasovic, passato ai campioni belgi del Club Bruges per 6 milioni di euro; il difensore Adrian Bajrami, ceduto al Braga per 2,8 milioni; e il portiere Pascal Loretz, approdato all'Hannover per 1,1 milioni. In entrata spicca l'importante arrivo a parametro zero di Leonardo Bertone, reduce dalla splendida stagione con il Thun. Interessanti anche le promozioni dalla formazione Under 21 della punta Sascha Meyer e del difensore Erblin Sadikaj, entrambi nel giro della Nazionale Under 19 rossocrociata.
Arrivi: Oscar Kabwit (TP Mazembe), Raphael Radtke (Sciaffusa), Loic Lüthi (Winterthur), Aurelio Oehlers (FC Volendam), Leonardo Bertone (Thun), Sascha Meyer, Bung Hua Freimann, Erblin Sadikaj (giovanili).
Partenze: Andrej Vasovic (Club Bruges), Adrian Bajrami (Braga), Pascal Loretz (Hannover), Kevin Spadanuda (Zurigo), Sinan Karweina (W. Wiesbaden), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (Kriens), Julian Bock (Stoccarda II), Severin Ottiger (Winterthur), Mattia Walker (Vaduz, prestito), Lionel Huwiler (Etoile Carouge, prestito), Vaso Vasic (?).
LOSANNA - A Losanna tutto tace. Per ora gli unici due movimenti sono in uscita: il terzino sinistro Sékou Fofana è stato ceduto all'Auxerre per 1,3 milioni di euro, mentre il portiere Karlo Letica ha lasciato il club alla scadenza del contratto ed è attualmente alla ricerca di una nuova sistemazione.
Arrivi: -
Partenze: Karlo Letica (?), Sékou Fofana (Auxerre)
SERVETTE - A Ginevra il mercato è stato decisamente più movimentato. A salutare i granata è soprattutto Jérémy Guillemenot, autentica bandiera del club, che dopo il mancato rinnovo ha deciso di proseguire la carriera in Polonia. Sul fronte economico, invece, la cessione più importante è quella del giovane terzino Loun Srdanovic, acquistato dal Lille per circa 3 milioni di franchi.
Per rinforzare la rosa, il Servette ha investito sull'attaccante Mathis Lambourde, prelevato dal Verona per 2,3 milioni, e ha riscattato Junior Kadile dall'Almere City per circa 1 milione, dopo l'ottima stagione in prestito condita da 6 reti e 10 assist in 13 presenze. Completano il mercato gli arrivi del portiere Gertmonas, del centrocampista brasiliano Pedro Naressi e del terzino svizzero-spagnolo Maceiras, chiamati ad aumentare profondità ed esperienza.
Arrivi: Mathis Lambourde (Verona), Junior Kadile (Almere City), Edvina Gertmonas (Cluj), Pedro Naressi (Ludogorets), Quentin Maceiras (Puskas AFC).
Partenze: Loun Srdanovic (Lille), Jéremy Guillemenot (Wisla Cracovia), Joell Mall (YB), Sidiki Camara (Etoile Carouge), Keyan Varela (RKC Waalwijk, prestito), Malek Ishuayed (Kriens, prestito), Jamie Atangana (Stade Losanna, prestito), Patrick Weber (Wil), Gael Ondoua (?)
ZURIGO - Anche a Zurigo a sorridere sono soprattutto le casse del club. Le cessioni di Tsawa al Club Bruges e Denoon al Pisa hanno infatti generato un tesoretto di circa 7 milioni di franchi, che ora dovranno essere reinvestiti. Sul fronte acquisti si registrano soltanto due arrivi a parametro zero: il centrocampista Spadanuda dal Lucerna e il portiere Lindner dall'YB. L'austriaco raccoglierà l'eredita di Yanick Brecher, icona del club tigurino che ha deciso di appendere i guanti al chiodo dopo 367 presenze in prima squadra.
Arrivi: Kevin Spadanuda (Lucerna), Heinz Lindner (YB)
Partenze: Cheveyo Tsawa (Club Bruges), Daniel Denoon (Pisa), Ivan Cavaleiro (Petro Luanda), Yanick Brecher (ritiro)
GRASSHOPPER - Il Grasshopper, che di recente ha cambiato proprietà, è ancora fermo a zero nella voce acquisti. Ben più lunga la lista dei partenti, anche se solo uno rappresenta una perdita di peso: il difensore senegalese Ngom, trasferitosi al KAA Gent per 2,7 milioni di euro. Tra i diversi mancati rinnovi da segnalare anche quello di Michi Frey, attualmente senza club.
Arrivi: -
Partenze: Mouhamed Ngom (KAA Gent), Laurent Seji (Stade Losanna), Salofou Diarrassouba (Rapperswil, prestito), Dirk Abels (?), Michael Frey (?), Florian Hoxha (?), Nicolas Glaus (?), Sven Köhler (?)
VADUZ - Il Vaduz è la squadra che ha cambiato di più, sia in entrata sia in uscita. Tuttavia, nessuno degli innesti sembra in grado di garantire un salto di qualità immediato alla neopromossa. Tra i nuovi arrivi spicca il 21enne ticinese Neelakandan, già nazionale Under 20 rossocrociato. L'ex Bellinzona, ala di origini srilankesi, è stato prestato alla squadra del Principato dall'Annecy, club francese di Ligue 2.
Arrivi: Julian Stark (SC Verl), Lado Akhalaia (Greuther Fürth II), Dejan Sorgic (Yverdon), Juan Cabrera (Greuther Fürth), Lutfi Dalipi (YB), Mattia Walker (Lucerna), Ranjan Neelakandan (Annecy, prestito), Dejan Djokic (Sion).
Partenze: Alessio Hasler (FV Illertissen), Gabriel Foser (Eschen Mauren), Angeolo Campos (Sciaffusa), Cedric Gasser (?), Jonathan De Donno (?), Gabriele De Donno (?), Javi Navarro (?)