Pochi soldi e ancora meno acquisti di peso: Quo vadis Super League?

SERVETTE - A Ginevra il mercato è stato decisamente più movimentato. A salutare i granata è soprattutto Jérémy Guillemenot, autentica bandiera del club, che dopo il mancato rinnovo ha deciso di proseguire la carriera in Polonia. Sul fronte economico, invece, la cessione più importante è quella del giovane terzino Loun Srdanovic, acquistato dal Lille per circa 3 milioni di franchi.

Per rinforzare la rosa, il Servette ha investito sull'attaccante Mathis Lambourde, prelevato dal Verona per 2,3 milioni, e ha riscattato Junior Kadile dall'Almere City per circa 1 milione, dopo l'ottima stagione in prestito condita da 6 reti e 10 assist in 13 presenze. Completano il mercato gli arrivi del portiere Gertmonas, del centrocampista brasiliano Pedro Naressi e del terzino svizzero-spagnolo Maceiras, chiamati ad aumentare profondità ed esperienza.