«I migliori della storia»
Javier Milei ha applaudito la Selección
Il presidente argentino ha ringraziato la nazionale albiceleste dopo la sconfitta contro la Spagna
Javier Milei ha applaudito la Selección
Il presidente argentino ha ringraziato la nazionale albiceleste dopo la sconfitta contro la Spagna
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
BUENOS AIRES - «Grazie mille, ragazzi. Avete dato il massimo fino alla fine. L'Argentina è sempre in vetta». Con queste parole il presidente argentino Javier Milei ha commentato su X la sconfitta della nazionale di Lionel Scaloni e Lionel Messi nella finale del Mondiale contro la Spagna.
Il capo di Stato ha voluto rendere omaggio alla Selección nonostante il risultato, sottolineando l'impegno e la prestazione della squadra lungo tutto il torneo.
Milei ha poi ribadito il suo messaggio anche su Instagram, dove ha pubblicato una foto della nazionale accompagnata da una frase che la definisce «la miglior nazionale della storia».
Un riconoscimento che arriva all'indomani della finale persa, ma che intende valorizzare il percorso e il rendimento complessivo della squadra.