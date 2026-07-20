Svelato un pezzo d'Europa del Lugano
Prima il Dukagjini, poi Runavik o Koper
Definiti due turni preliminari per i bianconeri, che cominceranno la loro fatica continentale giovedì, in casa contro il club kosovaro.
Prima il Dukagjini, poi Runavik o Koper
Definiti due turni preliminari per i bianconeri, che cominceranno la loro fatica continentale giovedì, in casa contro il club kosovaro.
LUGANO - Tra giovedì 23 e giovedì 30 luglio il Lugano affronterà due volte il Dukagjini nel secondo turno preliminare di Conference League. Qualora dovessero riuscire a spuntarla contro la realtà kosovara, i bianconeri continueranno la loro avventura nella terza competizione continentale contro una tra Runavik (Isole Faroe) e Koper (Slovenia), che sfideranno il 6 e il 13 agosto.
Gli impegni futuri non sembrano impossibili neppure per Sion e Vaduz, ovvero le altre due squadre di Super League impegnate nella competizione. I vallesani cominceranno contro il BATE Borisov e in seguito, eventualmente, si batteranno contro i moldavi dello Zimbru o gli armeni del Noah. I rappresentanti del Principato affronteranno invece gli andorrani dell’Atletic Escaldes prima di, in caso di passaggio del turno, battersi contro i turchi del Basaksehir o i finlandesi dell’Inter Turku.
Il Thun invece, che martedì (ore 20), sfiderà la Dinamo Zagabria nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League, in caso di qualificazione incrocerà il Klaksvik, attuale campione delle Faroe, o Kauno Zalgiris, detentore del titolo in Lituania. Dovessero essere sconfitti dai croati, i bernesi verrebbero retrocessi in Europa League dove, al terzo turno, affronterebbero gli islandesi del Vikingur Reykjavik o gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva.
Il San Gallo, infine, questa settimana se la vedrà con il Benfica nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Riuscisse a passare (il ritorno è previsto la prossima settimana), dovrebbe vedersela contro il vincitore del duello tra lo Sheriff Tiraspol (Moldavia) e il Maccabi Tel-Aviv.
𝑹𝑶𝑨𝑫 𝑻𝑶 ... 🏆 ✈️— FC Lugano (@FCLugano1908) July 20, 2026
Nel caso di passaggio del turno, nel Q3 di UEFA Conference League, affronteremo il vincitore tra NSÍ Runavík (FRO) e il FC Koper (SVN).
📅 Andata: AIL Arena, giovedì 6 agosto
📅 Ritorno: FRO / SVN, giovedì 13 agosto
Date e orari soggetti a conferma da… pic.twitter.com/ZsjGtjr4ic