Svelato un pezzo d'Europa del Lugano

LUGANO - Tra giovedì 23 e giovedì 30 luglio il Lugano affronterà due volte il Dukagjini nel secondo turno preliminare di Conference League. Qualora dovessero riuscire a spuntarla contro la realtà kosovara, i bianconeri continueranno la loro avventura nella terza competizione continentale contro una tra Runavik (Isole Faroe) e Koper (Slovenia), che sfideranno il 6 e il 13 agosto.