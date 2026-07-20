Addio King Kev: il calcio inglese piange una delle sue icone
Due volte pallone d'Oro, Kevin Keegan è morto oggi dopo lunga malattia. Aveva 75 anni.
Due volte pallone d'Oro, Kevin Keegan è morto oggi dopo lunga malattia. Aveva 75 anni.
LIVERPOOL - Kevin Keegan, uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese, ha perso la sua partita più importante: quella impari contro un tumore particolarmente aggressivo. Aveva 75 anni.
Attaccante carismatico e simbolo di un'epoca, Keegan è stato tra i pochi calciatori nella storia a vincere il Pallone d'Oro per due anni consecutivi, conquistando il prestigioso riconoscimento nel 1978 e nel 1979.
La fase più brillante della sua carriera la visse con il Liverpool, club con cui collezionò 322 presenze e 100 gol, contribuendo alla conquista di tre campionati inglesi e di una Coppa dei Campioni. "King Kev", questo il suo soprannome, proseguì poi il proprio percorso all'Amburgo, al Newcastle e al Southampton, continuando a fare ciò che gli riusciva meglio: segnare. Keegan vestì anche in 63 occasioni la maglia della nazionale inglese, realizzando in totale 21 gol.
Conclusa la carriera da calciatore, intraprese anche quella di allenatore. Tra il 1999 e il 2000 guidò la Nazionale inglese come commissario tecnico, aggiungendo un ulteriore capitolo a una vita interamente dedicata al calcio.