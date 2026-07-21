Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

L'incidente le aveva provocato una complessa frattura della tibia sinistra e una frattura della caviglia destra, mentre il ginocchio sinistro era già stato compromesso in passato dalla lesione del legamento crociato riportata a Crans-Montana. Per mesi Vonn è stata costretta prima sulla sedia a rotelle e poi alle stampelle. «Per quasi tre mesi e mezzo non sono riuscita a camminare senza aiuto», ha raccontato.

Oggi è finalmente tornata ad allenarsi in palestra, ma il percorso resta ancora lungo. Se la gamba sinistra sta rispondendo positivamente alle cure, è la caviglia destra a continuare a darle i maggiori problemi. Nei prossimi mesi dovrà inoltre sottoporsi a un nuovo intervento per rimuovere le placche metalliche impiantate nella tibia.