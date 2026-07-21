SPORT SPRINT
Quartararo riparte dalla Honda
Addio alla Yamaha dopo otto anni
Imago
Addio alla Yamaha dopo otto anni
Il francese ha sottoscritto un contratto biennale.
Sport per tutti i gusti
12:35
Imago
12:35
MOTOGP - Fabio Quartararo riparte dalla Honda. In uscita dalla Yamaha - il divorzio era già stato comunicato - il francese, campione del mondo della classe regina 2021, ha siglato un accordo biennale con Alberto Puig. Per il 27enne si tratta di un ritorno nel team di Asaka, con il quale aveva debuttato nel Mondiale - in Moto3 - nel 2015.